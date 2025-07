Schalke und Magdeburg unterstützten "Aufstiegsreform 2025"

Schalke ist somit der erste Profiverein mit einer in der Regionalliga spielenden U23-Mannschaft, der die Initiative „Aufstiegsreform 2025″ unterstützt.

Die Initiative „Aufstiegsreform 2025 - Meister müssen aufsteigen“ im deutschen Profifußball erhält zum Saisonstart der Regionalligen weiteren Zuspruch. Mit den Zweitligisten Schalke 04 und 1. FC Magdeburg schlossen sich am Donnerstag zwei große Traditionsklubs dem Bündnis an, das sich für eine „verbindliche und faire“ Aufstiegsregelung aus allen Regionalliga-Staffeln in die 3. Liga einsetzt. Insgesamt sind mittlerweile 40 Vereine beteiligt.