Ständchen für Opa: Kroos erhält Verdienstorden

Ein Ständchen für den Opa, ein Orden für den Enkel: Toni Kroos hat bei der Entgegennahme des Verdienstordens des Landes Mecklenburg-Vorpommern ein Geburtstagsständchen für seinen Großvater angestimmt. Mit mehreren Hundert Zuschauern sang der Fußball-Weltmeister von 2014 bei der Verleihung im Volksstadion Greifswald „Happy Birthday“ für seinen Opa Heinz. Bis in die frühen Morgenstunden am Freitag habe die Familie den Ehrentag gefeiert, so Kroos.

Mit der Auszeichnung würdigte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Kroos‘ Geburtsstadt nicht nur dessen erfolgreiche Karriere beim FC Bayern München, Real Madrid und in der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch das soziale Engagement in seiner Stiftung. „Deutschlandweit hilft seine Stiftung Kindern und Familien in Not“, sagte Schwesig.