Todesfall bei Trainingscamp des FC Bayern: "Gibt keine Worte"

Bei einem Trainingscamp des FC Bayern in Riesa ist es zu einem Todesfall gekommen. Ein Übungsleiter brach während einer Einheit in der Mittagspause auf dem Platz zusammen und verstarb später im Krankenhaus.

„Ashgar (...) brach während der Mittagspause auf dem Rasen der Feralpi Arena zusammen. Am Nachmittag erhielten wir dann die traurige Nachricht, dass Ashgar im Krankenhaus sein Leben verlor“, teilte die BSG Stahl Riesa, die mit den Münchnern einen Dreijahresvertrag über die Durchführung der Camps hat, auf ihrer Homepage mit.

Todesfall erschüttert Bayern und TSV Hartberg

„Wir alle sind bestürzt und schockiert über den tragischen Vorfall während unseres FC Bayern Campus Trainings in Riesa. Für solch eine Situation gibt es keine Worte, unsere Gedanken und unser tiefstes Beileid gilt der Familie, den Angehörigen und Freunden“, schrieb der FCB in einer Mail an die Eltern der Teilnehmer.