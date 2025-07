"Wachsende Unterstützung" für Regel-Revolution im Fußball?

Nach der FIFA Klub-WM ist vor der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer. Die Verantwortlichen im Weltfußball suchen wie gewohnt nach Möglichkeiten, um eine bestmögliche WM in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden zu lassen. Wie unter anderem The Sun und The Times berichten, könnten drastische Regeländerungen dann für eine Revolution sorgen.