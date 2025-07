Zehn Jahre später: Sky-Doku zum Terror von Paris

Im Zentrum des Films steht die DFB-Elf, deren Spieler anfangs kaum wussten, was sich zeitgleich in der Pariser Innenstadt zuträgt. Etwa Jerome Boateng, der nach seiner Auswechslung in der Pause allein in der Kabine sitzt und auf dem Smartphone als einer der Ersten mit den Nachrichten der Nacht konfrontiert wird, während Mitspieler wie Ilkay Gündogan und Matthias Ginter noch ahnungslos auf dem Platz stehen und Teammanager Oliver Bierhoff und die DFB-Sicherheitsexperten erste Schutzmaßnahmen ergreifen.