"Völlig unverständlich": Harte Mainz-Kritik am DFB

SID 15.08.2025 • 12:29 Uhr Die Mainzer müssen zu Beginn der neuen Saison gleich mit einem engen Terminplan klarkommen. Dem Sportdirektor gefällt das nicht.

Sportdirektor Niko Bungert vom Bundesligisten FSV Mainz 05 hat die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), das Pokalspiel seines Klubs nicht zu verlegen, kritisiert.

„Das ist natürlich maximal unglücklich, insbesondere weil man als deutsche Nation eigentlich auch darauf schauen will, dass die eigenen Vereine im Europapokal möglichst weit kommen“, sagte Bungert gegenüber Sky. Die Ansetzung sei aus Sicht der Mainzer „völlig unverständlich“.

Am Montag spielen die 05er zunächst in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Dynamo Dresden (18 Uhr im SPORT1-Liveticker), drei Tage später wartet das Hinspiel in den Play-offs zur Conference League bei Rosenborg Trondheim in Norwegen. Vor dem Rückspiel eine Woche später in Mainz steht noch der Bundesliga-Start gegen den 1. FC Köln an.

„Sicherlich eine kleine Portion Wut dabei“

Ein straffes Programm gleich zu Saisonbeginn. „Die fünf Spiele in 14 Tagen sind sicher nicht zu unserem Vorteil“, sagte Bungert, beim Auftakt gegen Dresden sei „sicherlich dann auch eine kleine Portion Wut dabei“.

