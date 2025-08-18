DFB-Nachwuchschef Wolf: "Müssen besser werden"

SID 18.08.2025 • 13:09 Uhr Hannes Wolf bestätigt die jüngste Kritik von Matthias Sammer. Der 44-Jährige will die deutsche Nachwuchsentwicklung ankurbeln.

Hannes Wolf, Direktor Nachwuchs beim DFB, hat die jüngste Kritik von Matthias Sammer am deutschen Fußball bekräftigt. „Wir sind nicht gut genug und müssen besser werden“, sagte der 44-Jährige im Kicker-Interview. Mit dem Konzept „Trainingsphilosophie Deutschland“ will Wolf mehr jungen Spielern den Durchbruch in den deutschen Profiligen ermöglichen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir haben tolle Talente, aber sind nicht gut genug in der Entwicklung von Spielerinnen und Spielern“, sagte Wolf, der auch die deutsche U20 trainiert. Einen Grund dafür sieht er in den fehlenden Einsatzzeiten von U21-Spielern in Deutschland, die nicht an die Top-Nationen herankommen.

„Wenn am Ende viel weniger Spieler im Spitzenbereich durchkommen als anderswo, liegt das wahrscheinlich nicht an den Spielern, sondern am System“, kritisierte Wolf.