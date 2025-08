Es geht um Milliarden: Klage gegen FIFA und DFB

Auf den Fußball-Weltverband FIFA und weitere nationale Verbände wie den Deutschen Fußball-Bund (DFB) rollt eine Klagewelle gewaltigen Ausmaßes zu. Die niederländische Stiftung „Justice für Players“ (JfP/Gerechtigkeit für Spieler) will Schadenersatz in Milliardenhöhe für Spielerinnen und Spieler erstreiten, die seit 2002 für Klubs in der EU gespielt haben - oder bis zum Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU im Januar 2020 bei Klubs auf der Insel und in Nordirland.