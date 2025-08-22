„Es ist wieder so weit“ - Kruse plant Profi-Comeback

SID 22.08.2025 • 10:30 Uhr Der frühere Bundesliga-Stürmer spricht offen über seine Zukunftspläne. Dabei denkt er auch über eine Rückkehr ins Ausland nach.

Max Kruse liebäugelt mit einer Rückkehr in den Profifußball. Der 37 Jahre alte Ex-Nationalspieler, der seine aktive Karriere Ende 2023 beendet hatte, erklärte in seinem Podcast „Flatterball“, sich seinem Berater für ein Engagement im Ausland angeboten zu haben. „Es ist wieder soweit“, sagte der ehemalige Profi des VfL Wolfsburg: „Ich habe meinen Berater gefragt, ob er mir nicht einen Verein in der ersten Liga in Zypern oder Griechenland besorgen könnte. Da ist er jetzt dran.“ Zuerst hatte die Bild darüber berichtet.

Kruse, der in der vergangenen Saison in der Hobby-Liga „Baller League“ sowie für den BSV Dersim II auflief und dort den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte, arbeitet seit dieser Saison als TV-Experte für RTL. Der frühere Bundesliga-Stürmer könnte sich vorstellen, seinen neuen Job mit einem Wechsel ins Ausland zu verbinden. „Dilara (seine Ehefrau, d.Red.) und ich überlegen ja auszuwandern. Das ist immer noch Thema“, erzählte er seinem Podcast-Kollegen und Ex-Profi Martin Harnik.