Gosens-Assists: Florenz entgeht Blamage

SID 28.08.2025 • 22:11 Uhr Die AC Florenz zittert sich in die Conference League. Robin Gosens kommt von der Bank und hilft seinem Team aus der Patsche.

Auch dank Nationalspieler Robin Gosens hat die AC Florenz den Einzug in die Ligaphase der Conference League geschafft, musste zwischendurch aber zittern.

Der Serie-A-Klub geriet nach einem 3:0 im Hinspiel in den Playoffs gegen den ukrainischen Verein Polissia Schytomyr in Bedrängnis, gewann aber das Rückspiel letztlich mit 3:2 (0:2). Gosens trug als Joker entscheidend zum Comeback bei.

Gosens überzeugt nach Einwechslung

Die Fiorentina geriet vor heimischem Publikum schnell in die Bredouille. Schon nach 14 Minuten führten die Gäste mit 2:0. Zur Pause brachte Trainer Stefano Pioli unter anderem Gosens, der im Hinspiel eine Woche zuvor, als Florenz trotz einer Halbzeit in Unterzahl klar gewann, noch als Torschütze geglänzt hatte.