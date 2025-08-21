Haare gezogen! Gosens-Kollege mit heftigem Ausraster

SID 21.08.2025 • 22:23 Uhr Der Nationalspieler trägt mit einem Treffer zum deutlichen Erfolg bei. Ein Fußballzwerg verliert und benötigt ein Comeback.

Nationalspieler Robin Gosens hat mit der AC Florenz die Tür zur Gruppenphase der Conference League weit aufgestoßen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Serie-A-Klub gewann das Hinspiel der Playoffs gegen den ukrainischen Verein Polissia Schytomyr auch dank eines Treffers des Deutschen mit 3:0 (2:0) und steckte einen Platzverweis nach einem Ausraster von Stürmer Moise Kean eindrucksvoll weg.

Kean verliert die Beherrschung

Der Italiener Kean glänzte zunächst, sowohl am Eigentor von Keeper Oleg Kudryk (8.) als auch am Treffer von Gosens (32.) war er beteiligt, bevor ihm kurz vor der Pause die Sicherungen durchbrannten.

Nachdem Keane an den Haaren festgehalten wurde, schlug er mit dem Ellenbogen aus und erhielt den Platzverweis (44.). In Unterzahl erhöhte der Favorit aber sogar durch Albert Gudmundsson (69.).

{ "placeholderType": "MREC" }