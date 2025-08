"Historischer Tag": Bayern-Schreck zurück in Europa - bei einem echten Exoten

David Luiz zählte einst zu den besten Innenverteidigern der Welt. Jetzt ist er zurück in Europa - und das bei einem echten Exoten.

Wie der Verein am Sonntag mitteilte, unterschreibt der ehemalige Weltklasse-Innenverteidiger auf Zypern für gleich zwei Spielzeiten - im Alter von 38 Jahren.

Der Transfer dürfte nach der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte in der vergangenen Saison, eines der ganz großen Highlights der Vereinsgeschichte sein. David Luiz zählte schließlich in seiner Blüte zu den besten Verteidigern der Welt.

Luiz schlug Bayern im Finale dahoam

Beim 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen im Jahr 2012 stand Luiz die gesamten 120 Minuten für Chelsea auf dem Feld. Im Elfmeterschießen trat er an und verwandelte beim Stand von 0:2 seinen Elfmeter souverän zum wichtigen Anschluss.

Sein extrem langer Anlauf, sein Schuss in den Winkel und der anschließende leicht provokative Jubel in Richtung der Bayern Fans werden diesen wohl für immer im Gedächtnis bleiben.

Ebenso wie seine Ankündigung vor dem Ausgleichstreffer mit der letzten Aktion der regulären Spielzeit durch Didier Drogba. Kurz vor der Ausführung der Ecke flüsterte er Bastian Schweinsteiger ins Ohr: „And now goal“ (Und jetzt Tor). Es folgte das 1:1 und anschließend der Titelgewinn.

Luiz wird in Europa zum Titel-Hamster

Der Sieg in der Champions League war aber nicht das einzige Highlight in seiner äußerst erfolgreichen Karriere in Europa.