Höhepunkte seiner Laufbahn: Müller veröffentlicht Wimmelbuch

SID 07.08.2025 • 18:27 Uhr Auf 16 Seiten seien "die wichtigsten Spiele und größten Erfolge Erfolge der letzten 25 Jahre beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft versteckt."

Thomas Müller blickt auf besondere Weise auf seine prägende Zeit im deutschen Profifußball zurück. In seinem kürzlich veröffentlichten Wimmelbilderbuch "haben wir meine wichtigsten Spiele und größten Erfolge Erfolge der letzten 25 Jahre beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft versteckt", sagte Müller, der künftig für die Vancouver Whitecaps in der MLS spielen wird, in seinem Mail-Newsletter am Donnerstag.

Wo hat Müller eigentlich als Kind trainiert? Und wer versteckt sich in den Rängen des Champions League-Finales gegen Chelsea? "Von meinem Kopfballtor in der vierten Minute des WM-Viertelfinales 2010 in Kapstadt bis hin zum Champions League-Finale gegen Paris 2020 – da gibt es wirklich jede Menge zu entdecken", sagte Müller. Die Illustrationen auf den 16 Seiten seien "so detailreich geworden, dass selbst ich beim Durchlesen immer wieder neue Sachen entdecke", so der 35-Jährige.