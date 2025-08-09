Felix Magath kehrt nach seinem gescheiterten Anlauf auf das Präsidenten-Amt beim Hamburger SV ehrenamtlich in seine unterfränkische Heimatstadt zurück - und das drei Ligen tiefer. Der 72-Jährige wird Sportvorstand bei Viktoria Aschaffenburg in der Regionalliga Bayern, wie der Verein am Samstag mitteilte.
Magath überrascht: Rückkehr nach Aschaffenburg in die 4. Liga
Das HSV-Idol wurde 1953 in Aschaffenburg geboren und hat auch selbst einst für die Viktoria gespielt.
Zurück im Geschäft: Felix Magath
Der frühere Zweitligist will von Magaths „Erfahrung sowie der exzellenten Expertise aus seiner langjährigen und erfolgreichen Spieler- sowie Trainerkarriere im In- als auch im Ausland“ profitieren. Er solle „die sportliche Entwicklung des Gesamtvereins vorantreiben“. Magath wird das Amt zunächst kommissarisch übernehmen und soll noch in diesem Jahr bei einer Mitgliederversammlung bestätigt werden.
Felix Magath wurde 1953 in Aschaffenburg geboren und spielte dort als Jugendlicher zunächst beim TV 1860, bevor er 1972 für zwei Jahre zur Viktoria wechselte. Große Erfolge feierte er später mit dem HSV, bei dem er sich zuletzt wieder um mehr Einfluss bemühte. Der Beirat ließ ihn jedoch nicht als Kandidaten für die Präsidentschaftswahl zu.