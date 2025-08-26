Newsticker
Muskelverletzung: Mainz gegen Rosenborg ohne Hollerbach

Muskelverletzung: Mainz gegen Rosenborg ohne Hollerbach

Dem Sommer-Neuzugang bereitet der Oberschenkel Probleme.
Der Oberschenkel zwickt: Benedict Hollerbach
© www.imago-images.de/SID/IMAGO/Revierfoto
SID
Dem Sommer-Neuzugang bereitet der Oberschenkel Probleme.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss im Qualifikations-Rückspiel zur Conference League am Donnerstag gegen Rosenborg Trondheim (21.00 Uhr/SWR) auf Sommer-Neuzugang Benedict Hollerbach verzichten. Der 24 Jahre alte Offensivspieler hat beim Ligastart am Sonntag gegen Aufsteiger 1. FC Köln (0:1) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten. Die Ausfalldauer Hollerbachs richtet sich laut den Rheinhessen "nach dem individuellen Heilungsverlauf".

Die Mainzer müssen gegen den 26-maligen norwegischen Meister ein 1:2 aus dem Hinspiel aufholen, wenn sie es in die Gruppenphase schaffen wollen. Zuletzt hatte der FSV in der Saison 2016/17 international gespielt, damals scheiterte der Klub aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt in der Gruppenphase der Europa League.

