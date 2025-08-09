Neuer Job für Felix Magath

Christopher Mallmann 09.08.2025 • 13:11 Uhr Bundesliga-Ikone Felix Magath bekommt eine neue Aufgabe. Der 72-Jährige kehrt nach Aschaffenburg zurück.

Felix Magath hat einen neuen Job: Der 72-Jährige wird Sportvorstand bei Viktoria Aschaffenburg, wie der Regionalligist am Samstag bekannt gab.

„Die Erfahrung sowie die exzellente Expertise aus seiner langjährigen und erfolgreichen Spieler- sowie Trainerkarriere im In- als auch im Ausland bringt der gebürtige Aschaffenburger Felix Magath mit in das neu formierte Vorstandsteam“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Klubs.

Magath werde „als Sportvorstand die sportliche Entwicklung des Gesamtvereins vorantreiben und kehrt damit ehrenamtlich in seine Heimatstadt zurück“.

Magaths Vergangenheit in Aschaffenburg

Neben Magath wird auch Matthias Hartmann in den Sportvorstand berufen. Marco Fecher kommt beratend hinzu.

Magath war 1964 als Jugendspieler zum TV 1860 Aschaffenburg gewechselt. 1972 zog es ihn zu Viktoria weiter, ehe es 1974 zum 1. FC Saarbrücken ging. Seine beste Zeit als Spieler verbrachte er beim Hamburger SV.

Zuletzt trainierte er Hertha BSC, führte die Hauptstädter 2022 zum Klassenerhalt.