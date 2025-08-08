Österreich trauert: Ex-ÖFB-Chef Windtner verstorben

SID 08.08.2025 • 14:31 Uhr Zwölf Jahre lang hat Windtner den ÖFB als Präsident geführt. Nach seinem Rückzug wurde er zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Der österreichische Fußball trauert um Leo Windtner. Der langjährige Präsident des nationalen Verbandes ÖFB und Ehrenpräsident starb Medienberichten zufolge am Freitag im Alter von 74 Jahren beim Bergwandern an Herzversagen.

„Leo Windtner hat den ÖFB und den österreichischen Fußball über viele Jahre mit viel Herz und Verstand geführt. Er war ein Präsident, der nah bei den Menschen war und den Sport als verbindende Kraft verstand“, sagte der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll. „Sein jahrzehntelanger persönlicher Einsatz, seine Visionen und insbesondere seine charismatische Persönlichkeit werden unvergessen bleiben und den Fußball in Österreich noch lange prägen.“