Die Vereinsführung habe das Gespräch mit Nmecha gesucht, nun will sich der BVB aufs Sportliche fokussieren.

Borussia Dortmund hat den kontrovers diskutieren Jubel von Felix Nmecha intern aufgearbeitet und will sich nun auf den Sport konzentrieren.

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken berichtete im Sky-Interview von einem „vertrauensvollen, internen Gespräch“ mit dem Nationalspieler: „Und dabei wollen wir es auch belassen und uns bitte wieder um die sportlichen Themen kümmern, am besten mit einem Sieg gegen Gladbach.“

Felix Nmecha sorgte mit einem Jubel für Aufregung Felix Nmecha sorgte mit einem Jubel für Aufregung © IMAGO/Team 2

BVB will an Bayern dranbleiben

Nationalspieler Nmecha habe „uns deutlich gemacht, dass er sich auch mit seiner Geste weder respektlos oder diskriminierend oder gar missionarisch verhalten wollte“, sagte Ricken: „Wir respektieren seinen christlichen Glauben wirklich sehr.“ Da aber der Kronenjubel Nmechas zu „Diskussion und Kontroversen“ geführt habe und sich Menschen verletzt gefühlt hätten, sei es „unsere Verantwortung, das Gespräch mit Felix zu führen.“

Der BVB spielt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten aus Mönchengladbach – und sei „hungrig“, wie Ricken betonte: „Wir wollen den Bayern auch das Gefühl geben, dass sie am Vorabend gegen Köln dann besser auch gewinnen sollten, wenn sie weiter oben bleiben wollen.“ Momentan führt Bayern München die Bundesliga-Tabelle nur wegen der besseren Tordifferenz an, der Rekordmeister spielt am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach