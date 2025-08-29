Paukenschlag um Mourinho! Star-Trainer gefeuert

Maximilian Huber 29.08.2025 • 09:57 Uhr Fenerbahce Istanbul trennt sich von Cheftrainer José Mourinho. Der Portugiese hatte mit dem türkischen Topklub die Teilnahme an der Champions League verpasst.

Paukenschlag um José Mourinho! Wie Fenerbahce Istanbul am Freitagmorgen bekannt gab, hat sich der türkische Topklub von seinem portugiesischen Star-Trainer getrennt.

„Wir haben uns von José Mourinho getrennt, der seit der Saison 2024/25 als Cheftrainer unserer Profifußballmannschaft tätig war. Wir danken ihm für seine bisherige Arbeit für unsere Mannschaft und wünschen ihm viel Erfolg für seine zukünftige Karriere“, schrieb „Fener“.

Mourinho und Fenerbahce hatten am Mittwoch die Qualifikation für die Champions League verpasst. Der türkische Klub unterlag bei Benfica Lissabon mit 0:1, nachdem das Hinspiel torlos geendet war.

Vor dem Spiel hatte der Star-Trainer bei Sport TV die Vereinsbosse angegriffen: „Ich denke nicht, dass der Verein versucht hat, mich stark zu unterstützen. Wenn die Champions League für meinen Verein wichtig wäre, hätten sie etwas unternommen.“

