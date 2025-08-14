Play-offs zur Conference League: Mainz trifft auf Trondheim

SID 14.08.2025 • 22:02 Uhr Die Mainzer müssen zunächst nach Norwegen reisen. Eine Woche später entscheidet sich, ob die Rheinhessen die Ligaphase erreichen.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 trifft in den Play-offs zur Conference League auf Rosenborg Trondheim. Der norwegische Rekordmeister setzte sich am Donnerstagabend in der dritten Qualifikationsrunde durch ein 1:0 im Rückspiel bei Hammarby IF (Hinspiel 0:0) durch und löste damit das Ticket für das Duell mit den Rheinhessen.

Am kommenden Donnerstag reist das Team von Trainer Bo Henriksen zunächst zum Hinspiel nach Trondheim, eine Woche später findet das zweite Duell in Mainz statt. Der Sieger qualifiziert sich für die Ligaphase des dritthöchsten europäischen Wettbewerbs.