Reporter-Legende Ulli Potofski ist verstorben

Die Reporter-Legende Ulrich „Ulli“ Potofski ist tot. Das bestätigte sein aktueller Arbeitgeber Sky am Mittwochmittag. Potofski wurde 73 Jahre alt, er starb am vergangenen Sonntag nach schwerer Krankheit.

„Wir verlieren mit Ulli Potofski nicht nur einen außergewöhnlichen Journalisten, sondern auch einen Kollegen, der mit Kreativität, Humor und großem persönlichem Engagement die Sportberichterstattung über Jahrzehnte hinweg bereichert hat“, heißt es in der Mitteilung.

Zuvor hatte Potofski am Donnerstag in seinem täglich erscheinenden Podcast Herz, Seele, Ball mitgeteilt: „Ich bin wieder in meinem Krankenhaus gelandet, werde hier hoffentlich gut versorgt. Und ‚Herz, Seele, Ball‘ macht weiter.“