Supercup: FC Bayern - VfL Wolfsburg heute live im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 30.08.2025 • 11:00 Uhr Der FC Bayern möchte sich nach dem Double aus der Vorsaison nun den Supercup sichern. Gegner ist der Dauerrivale aus Wolfsburg. SPORT1 begleitet das Duell im Liveticker.

Eine Woche vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison treffen die Bayern-Damen im Rahmen des Supercups auf den VfL Wolfsburg. Bei den Frauen feierte der Wettbewerb, bei dem normalerweise der Meister auf den Pokalsieger trifft, erst im Vorjahr nach 27 Jahren Pause sein Comeback.

Das Duell lautete bereits 2024 Bayern - Wolfsburg und endete mit einem 1:0 für die Münchnerinnen. Als Double-Gewinnerinnen gehen die Bayern-Damen auch heute leicht favorisiert in das Match gegen die Wolfsburgerinnen, die sich durch das Erreichen der Vize-Meisterschaft für den Cup qualifiziert haben.

Die Partie Bayern - Wolfsburg steigt im Wildparkstadion von Karlsruhe und beginnt um 14 Uhr. SPORT1 begleitet den Supercup hier im Liveticker.

Supercup: So können Sie Bayern vs. Wolfsburg heute live verfolgen

TV : ZDF

: ZDF Stream : ZDF Mediathek, Magenta Sport (kostenpflichtig)

: ZDF Mediathek, Magenta Sport (kostenpflichtig) LIVETICKER: SPORT1

Der Supercup zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg wird vom ZDF im Free-TV gezeigt. Zudem bietet der Sender einen kostenfreien Stream an, der über die Mediathek abrufbar ist. Die Übertragung beginnt um 14 Uhr.

Zudem wird der kostenpflichtige Streaming-Anbieter MagentaSport die Partie zeigen.

Supercup heute live: Duell der ewigen Rivalinnen

Die Teams aus München und Wolfsburg kämpfen seit Jahren um die Vorherrschaft im deutschen Frauenfußball. Die Wolfsburgerinnen haben sich in den vergangenen zehn Jahren vor allem als Pokalspezialistinnen erwiesen. Im DFB-Pokal ging die Trophäe von 2015 bis 2024 jährlich an den VfL. Erst 2025 konnte der FCB zurückschlagen.

Nach fünf Wolfsburg-Meisterschaften zwischen 2017 und 2022 kippte das Pendel in der Liga zuletzt in Richtung FC Bayern, der 2021, 2023, 2024 und 2025 den Titel holte.

