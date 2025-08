Trauer um TV-Legende: Ulli Potofski ist tot

Trauer um eine TV-Legende: Ulrich „Ulli“ Potofski ist tot. Der aus Gelsenkirchen stammende Sportjournalist ist nach „kurzer, schwerer Krankheit“ am vergangenen Sonntag gestorben, wie sein Sender Sky bestätigte. Potofski, der ein Pionier der modernen Bundesliga-Berichterstattung war, wurde 73 Jahre alt.

Potofskis Name personifiziert eine Zeitenwende in der Fußball-Berichterstattung im deutschen Fernsehen. Als Anchorman der RTL-Sendung „Anpfiff“ war der Westfale ab der zweiten Hälfte der 80er-Jahre bis 1992 an der Prägung des Fußballs als Teil der Entertainment-Branche maßgeblich beteiligt. Später war Potofski auch für das Deutsche Sportfernsehen (DSF/heute Sport1) tätig, ehe 2006 der Wechsel zu Sky erfolgte.