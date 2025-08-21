Vandalismus: Mainzer Mannschaftsbus beschädigt

Der Mannschaftsbus des FSV Mainz 05 ist vor dem Hinspiel in den Play-offs für die Conference League am Donnerstag (18.00 Uhr) beschädigt worden.
Mainzer Teambus schwer beschädigt
Vor dem Auswärtsspiel in der Qualifikation für die Conference League in Trondheim gab es für den Fußball-Bundesligisten eine böse Überraschung.
Wurde beschädigt: Der Mannschaftsbus von Mainz
© IMAGO/Sven Severing/SID/IMAGO/Sven Severing
Der Klub postete am Donnerstagmittag auf der Plattform X ein Bild des Fahrzeugs, das ein fehlendes Rad auf der rechten Vorderseite zeigt. „Leider müssen wir bestätigen, dass drei der Reifen unseres Mannschaftsbusses durch Vandalismus schwer beschädigt worden sind“, schrieben die Rheinhessen dazu.
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Weiter hieß es in dem Posting: „Wir versuchen alles, um den Bus bis heute Abend wieder fit zu bekommen.“
Die Mainzer wollen sich in Norwegen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten, das in einer Woche in der heimischen Arena stattfindet. Zuletzt hatten die Rheinhessen in der Saison 2016/17 europäisch gespielt.