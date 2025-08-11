„Wird alles andere als langweilig“: Kruse neuer RTL-Experte

SID 11.08.2025 • 12:19 Uhr Der einstige Fußball-Nationalspieler hat einen neuen Job - und verspricht gute Unterhaltung.

Neuer Job für Max Kruse: Der frühere Fußball-Nationalspieler tritt ab September als TV-Experte für RTL vor die Kamera. Das teilte der Kölner Sender am Montag mit. „Ich freue mich riesig, ab sofort Teil der RTL- und Nitro-Familie zu sein und euch als Experte im Europapokal und im Topspiel der 2. Bundesliga meine ganz eigene Sicht auf das Spiel mitzugeben“, sagte Kruse: „Ich brenne nach wie vor für den Fußball – ab sofort auch mit TV-Mikrofon in der Hand.“

Kruse ergänzt bei RTL das Expertenteam um die früheren Profis Felix Kroos und Patrick Helmes, sein Debüt gibt er am 25. September in der Europapokal-Spieltagsshow „Matchday“. „Eines kann ich euch auf jeden Fall versprechen: Es wird alles andere als langweilig. Es wird nämlich ehrlich, es wird direkt“, sagte der 37-Jährige.

„Max Kruse ist ein echter Typ. Meinungsstark, unkonventionell, authentisch“, sagte RTL-Sportchef Frank Robens: „Mit klarer Kante, Humor und tiefem Fußballverständnis bringt er genau die Mischung mit, die unsere Berichterstattung bereichert.“