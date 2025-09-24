Europa League: 101 Fans von AS Rom in Nizza festgenommen

SID 24.09.2025 • 12:48 Uhr Vor dem Europa-League-Spiel in Nizza sind Fans der AS Rom teilweise bewaffnet in der Stadt unterwegs. Die Polizei nimmt über 100 Anhänger fest.

In Nizza sind vor dem Auftakt der Europa League am Mittwochabend 101 Fußballfans der AS Rom festgenommen worden. Die Anhänger seien als „Roma-Ultras identifiziert“ worden und hätten teils Waffen bei sich getragen, teilte die örtliche Dienststelle der französischen Polizei mit.

Rund um das Duell von OGC Nizza mit den Italienern (21 Uhr) haben lokale Behörden AS-Fans von Dienstagnachmittag bis Donnerstagmittag verboten, in der Stadt sichtbare Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu tragen.

Fans mit Stöcken, Schaufeln und Schlagringen unterwegs

Dennoch seien einige italienische Fans im Zentrum der Hafenstadt mit Stöcken, Schaufeln und Schlagringen unterwegs gewesen, sagte eine Quelle der Nachrichtenagentur AFP.