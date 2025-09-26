Ausschreitungen in Nizza: 13 Rom-Fans bleiben in U-Haft

SID 26.09.2025 • 10:45 Uhr Der Prozess gegen die Anhänger des italienischen Klubs soll am 26. November beginnen.

13 Anhänger des italienischen Fußball-Klubs AS Rom müssen nach Ausschreitungen rund um das Europa-League-Spiel beim OGC Nizza bis zum Beginn des Prozesses am 26. November in Frankreich in Haft bleiben. Dies wurde laut der Gazzetta dello Sport von einem Richter in Nizza beschlossen. Acht der Anhänger sollen Wiederholungstäter sein, ihnen soll eine fünfjährige Haftstrafe drohen.

In Nizza waren am Mittwochabend über 100 Fußballfans der AS Rom festgenommen worden. Die Anhänger seien als "Roma-Anhänger identifiziert" worden und hätten teils Waffen bei sich getragen, teilte die örtliche Dienststelle der französischen Polizei mit.