Ballon d'Or: Flick geht leer aus

PSG-Trainer Luis Enrique hat im Rahmen der Ballon-d’Or-Auszeichnung die Johan-Cruyff-Trophäe gewonnen - und Hansi Flick damit leer ausgehen lassen. Der Trainer des FC Barcelona war ebenfalls für die Auszeichnung zum besten Trainer nominiert gewesen.
Flick geht leer aus
Keine Auszeichnung für Hansi Flick: Der Trainer des FC Barcelona geht beim Ballon-d‘Or-Award leer aus.
Enrique hatte mit Paris Saint-Germain das Triple aus der nationalen Meisterschaft, dem nationalen Pokal sowie der Champions League gewonnen. Flick gewann mit den Katalanen „nur“ das Double aus Meisterschaft und Pokal.
Im Halbfinale der Champions League war Barca gegen Inter Mailand ausgeschieden. PSG hatte die Italiener schließlich im Finale deutlich besiegt. Ebenfalls nominiert waren Arne Slot (Liverpool), Enzo Maresca (Chelsea) und Antonio Conte (Neapel).