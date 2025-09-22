Ballon d'Or: Flick geht leer aus

SPORT1 22.09.2025 • 21:40 Uhr Keine Auszeichnung für Hansi Flick: Der Trainer des FC Barcelona geht beim Ballon-d‘Or-Award leer aus.

PSG-Trainer Luis Enrique hat im Rahmen der Ballon-d’Or-Auszeichnung die Johan-Cruyff-Trophäe gewonnen - und Hansi Flick damit leer ausgehen lassen. Der Trainer des FC Barcelona war ebenfalls für die Auszeichnung zum besten Trainer nominiert gewesen.

Enrique hatte mit Paris Saint-Germain das Triple aus der nationalen Meisterschaft, dem nationalen Pokal sowie der Champions League gewonnen. Flick gewann mit den Katalanen „nur“ das Double aus Meisterschaft und Pokal.