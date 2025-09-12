Box-Superstar läuft bei Legenden-Spiel auf

SPORT1 12.09.2025 • 10:01 Uhr Schwergewichts-Weltmeister Alexander Usyk schnürt statt den Boxhandschuhen die Kickstiefel - für einen guten Zweck.

Das Staraufgebot beim erstmalig ausgetragenen Legends Charity Game am 15. September (LIVE im TV und STREAM bei SPORT1) ist um einen besonderen Superstar reicher. Niemand Geringerer als Schwergewichts-Weltmeister Alexander Usyk wird bei der Partie in Lissabon ebenfalls auflaufen.

Der 38-Jährige wird dem „Team World“ angehören, das gegen das „Team Portugal“ antritt.

„Alle anderen Spieler sind ehemalige Fußballer, aber wenn Alexander Usyk fragt, ob er mitspielen darf, sagt man JA!“, sagte Rasmus Sojmark, Gründer und CEO des Organisators Sport Global.

Usyk wirbt für seine Stiftung

Mit seinem Einsatz will Usyk für seine Stiftung, die Usyk Foundation, werben, die sich für Gemeinden in seiner vom Krieg gebeutelten ukrainischen Heimat einsetzt.

Usyk hatte sich im Juli im Londoner Wembley-Stadion mit einem K.o.-Sieg gegen den Briten Daniel Dubois zum zweiten Mal nach 2024 zum unumstrittenen Weltmeister im Schwergewicht gekrönt. Er hält nun die Gürtel der Verbände IBF, WBA, WBC und WBO.

Berührungspunkte mit dem Fußball hat Usyk durch seine Ehrenpräsidentschaft beim ukrainischen Klub Polissya, für den er auch schon mal auf dem Platz stand.

Ziel der Partie ist es, insgesamt eine Million Euro für den guten Zweck einzuspielen, die Einnahmen sollen unter insgesamt vier gemeinnützigen Organisationen, darunter dem portugiesischen Rote Kreuz und der Caritas, aufgeteilt werden.

Die voraussichtlichen Kader der Legenden-Teams im Überblick:

Team Portugal: Ricardo Quaresma, Nani, Eliseu, Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Pepe, Fábio Coentrao, Maniche, Pauleta, Vítor Baía, José Bosingwa, Deco, Beto, Jorge Andrade, Dani, Tiago Mendes, Simao, Hélder Postiga, Nuno Gomes, Costinha.