DFB-Team: Diese Aktion von Antonio Rüdiger hat Folgen

Julius Schamburg 07.09.2025 • 22:39 Uhr Antonio Rüdiger sieht gegen Nordirland die Gelbe Karte. Damit ist der Verteidiger im nächsten Spiel zum Zuschauen verdammt.

Sperre für Antonio Rüdiger! Die deutsche Nationalmannschaft wird beim dritten Gruppenspiel in der WM-Qualifikation auf den Abwehrchef verzichten müssen.

Beim Duell mit Nordirland in Köln stellte sich Rüdiger in der 26. Minute in den Weg von Gegenspieler Isaac Price und Schiedsrichter Espen Eskas zeigte dem Deutschen für sein taktisches Foul die Gelbe Karte.

Gnabry bringt DFB-Team in Führung

Weil Rüdiger bereits bei der bitteren 0:2-Pleite in der Slowakei verwarnt wurde, fehlt der Verteidiger gegen Luxemburg gelbgesperrt.

Zuvor hatte Serge Gnabry die DFB-Auswahl mit 1:0 in Führung gebracht (7.), der von Rüdiger gefoulte Price erzielte den Ausgleich für die Nordiren (34.).

