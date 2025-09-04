DFB treibt Frauen-Professionalisierung voran

SID 04.09.2025 • 12:29 Uhr Der Verband hat die "Eckpunkte des Wachstumsplans" beschlossen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Weichen für die angestrebte Professionalisierung der Frauen-Bundesliga gestellt und lehnt sich dabei an die Ligaverbands-Struktur der Männer an. Die am Donnerstag vom Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG beschlossenen "Eckpunkte des Wachstumsplans" sehen ein Joint-Venture zwischen DFB und einem Ligaverband vor.

Die gemeinsame Organisation ("Frauen-Bundesliga Gesellschaft") soll sich auf "den Betrieb und die Vermarktung" der Liga fokussieren. Der Ligaverband muss allerdings noch von den Klubs gegründet werden. Die finale Beschlussfassung obliegt dem Bundestag am 7. November.

In der Frauen-Bundesliga spielen in der anstehenden Saison erstmals 14 statt wie zuletzt 12 Vereine. Zudem hat sich der DFB um die Ausrichtung der EM 2029 beworben, um dem Frauenfußball einen weiteren Schub zu geben. Im Präsidium soll sich künftig die bisherige Generalsekretärin Heike Ullrich verstärkt um das Thema kümmern.