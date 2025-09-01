DFB vergibt Julius Hirsch Preis an Elftklässler

SID 01.09.2025 • 11:39 Uhr Der DFB vergibt den Julius Hirsch Preis in diesem Jahr unter anderem an Elftklässler aus dem baden-württembergischen Pfinztal. Auch ein Straßenfußballligaprojekt aus Dortmund sowie ein Verein aus München gehören in diesem Jahr zu den Preisträgern.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vergibt den Julius Hirsch Preis, der an den im KZ Auschwitz ermordeten jüdischen Nationalspieler erinnert, in diesem Jahr unter anderem an Elftklässler aus dem baden-württembergischen Pfinztal. Wie der Verband am Montag mitteilte, erhält der Seminarkurs der 11. Klasse des Ludwig-Marum-Gymnasiums den ersten Preis. Mit der Entwicklung der „Julius-Hirsch-Event-Box“ hätten die Schülerinnen und Schüler ein innovatives Beispiel für schulisches Engagement im Bereich der Erinnerungskultur gesetzt, heißt es zur Begründung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der zweite Preis geht an das Jugendamt der Stadt Dortmund, die AWO Streetwork und das Fan-Projekt Dortmund für ihr Kooperationsprojekt „Nordstadtliga Dortmund“. Über eine selbstorganisierte Straßenfußballliga im sozialen Brennpunkt der Dortmunder Nordstadt werden Kinder und Jugendliche angesprochen, die sonst kaum erreicht würden. Über den dritten Preis freut sich der FC Mainaustrasse aus München, der Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern einen Zugang zum organisierten Sport bietet und seine Mitglieder etwa bei Behördengängen, der Wohnungssuche oder Ausbildungen unterstützt.

DFB-Präsident hob Verdienst der Ausgezeichneten hervor

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hob den Verdienst der Ausgezeichneten hervor: „Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger gehen mutig voran, stellen sich Diskriminierung entgegen und schaffen Räume, in denen Demokratie gelebt wird: im Schulalltag, auf Bolzplätzen oder in Vereinsstrukturen“, sagte er. Die Preisverleihung findet am 27. November in Hamburg statt.