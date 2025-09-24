Die Icon League heute LIVE auf SPORT1

SPORT1 24.09.2025 • 16:24 Uhr Saison Nummer drei in der Icon League steht an. SPORT1 überträgt die Kleinfeldliga ab Sonntag LIVE im Free-TV und Stream.

Die Icon League geht in die dritte Saison! Am Sonntag startet der erste Spieltag der Kleinfeldliga von Ex-Profi Toni Kroos und Streamer Elias Nerlich in Hannover (ab 17:30 Uhr LIVE auf SPORT1).

Anders als in den Jahren zuvor wird die Liga als Tour und nicht mehr an einem einzigen Standort ausgetragen. In insgesamt sechs Städten werden die 14 Spieltage der dritten Saison ausgetragen.

Hauptaustragungsort bleibt jedoch weiterhin Düsseldorf, als Veranstalter von acht Spieltagen und des Play-Ins. Das Finale wird als Final Four um den Meistertitel am 14. Dezember 2025 ausgetragen.

Im Teilnehmerfeld befinden sich 14 Teams, mit prominenten Teambesitzern wie die Real-Stars David Alaba und Antonio Rüdiger oder TV-Moderatorin Laura Wontorra.

So sehen Sie die Icon League LIVE:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1, Twitch, Pluto TV

SPORT1 überträgt die Icon League in dieser Saison live im Free-TV und Stream. Bereits in der vergangenen Serie wurde der komplette Finaltag live übertragen

Icon League kämpft mit kurzfristigem Rückzug

Kurz vor dem Start des ersten Spieltags hat die Liga jedoch mit einer Rücktrittswelle zu kämpfen. Aufgrund eines im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt umstrittenen Sponsorings von Coca-Cola zog sich das Team Istanbul United kurzfristig zurück. Wer für Istanbul United ins Feld aufrückt, steht noch nicht fest.