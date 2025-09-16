Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 17. September

SID 16.09.2025 • 14:48 Uhr Die Bayern starten in die Champions League, Deutschlands Volleyballer wollen ins Achtelfinale.

FUSSBALL: Schwieriger Königsklassenauftakt für den FC Bayern

VOLLEYBALL: DVV-Team kämpft im Gruppenfinale ums Weiterkommen

LEICHTATHLETIK: Krause und Meyer über 3000 m Hindernis gefordert

FUSSBALL: Am Tag nach dem Champions-League-Start von Borussia Dortmund greift auch der Rekordmeister in der Königsklasse ins Geschehen ein - und der Auftakt für den FC Bayern hat es in sich. Das Heimspiel um 21 Uhr gegen den finanziell potenten FC Chelsea wird zum ersten internationalen Härtetest der Saison.

VOLLEYBALL: Alles oder Nichts im letzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM auf den Philippinen. Nach der deutlichen Auftaktpleite gegen Bulgarien und dem klaren Sieg über Chile muss nun der zweite Erfolg her. Gegner um 15 Uhr sind die hochgehandelten Slowenen, in der Weltrangliste als Vierter fünf Ränge besser platziert als das deutsche Team.