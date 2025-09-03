Die Stars von morgen - Porsche Fußball Cup live auf SPORT1

Am 6. und 7. September findet zum fünften Mal der Porsche Fußball Cup statt. SPORT1 wird vom hochkarätig besetzten U15-Turnier berichten.
Die Stars von morgen - live auf SPORT1
Neben dem FC Bayern, dem VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, dem FC Erzgebirge Aue, Gastgeber VfB Stuttgart und den Stuttgarter Kickers aus Deutschland, sind auch Titelverteidiger FC Barcelona sowie die RB Fußball Akademie Salzburg vertreten.
Finale auch live im TV
Am Samstag, den 6. September, werden ab 10 Uhr sämtliche Gruppenspiele im Livestream auf SPORT1.de und auf dem YouTube-Kanal von SPORT1 zu sehen sein.
Am Sonntag, den 7. September, gibt es ein Halbfinale, die Spiele um den fünften sowie um den dritten Platz und das Finale ab 13.45 Uhr im Livestream auf SPORT1.de und auf dem YouTube-Kanal von SPORT1 zu sehen. Das Endspiel wird zusätzlich im Free-TV gezeigt. Zudem gibt es im SPORT1 Doppelpass Schalten zum Porsche Fußball Cup.
Im Vorjahr hatte Barca dank eines 4:2-Sieges gegen Borussia Mönchengladbach erstmals den Porsche Fußball Cup gewonnen.