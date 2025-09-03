Newsticker
Fußball

Die Stars von morgen - Porsche Fußball Cup live auf SPORT1

Die Stars von morgen - live auf SPORT1

Der Porsche Fußball Cup wird auch in diesem Jahr auf diversen SPORT1-Kanälen zu sehen sein. Hier gibt es einen Überblick.
Beim Finale Gladbach gegen Barcelona sticht Youngster Ruslan Mba Hernando mit diesem Sololauf beim Porsche Fußball Cup besonders raus.
Daniel Höhn
Der Porsche Fußball Cup wird auch in diesem Jahr auf diversen SPORT1-Kanälen zu sehen sein. Hier gibt es einen Überblick.

Am 6. und 7. September findet zum fünften Mal der Porsche Fußball Cup statt. SPORT1 wird vom hochkarätig besetzten U15-Turnier berichten.

Neben dem FC Bayern, dem VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, dem FC Erzgebirge Aue, Gastgeber VfB Stuttgart und den Stuttgarter Kickers aus Deutschland, sind auch Titelverteidiger FC Barcelona sowie die RB Fußball Akademie Salzburg vertreten.

Finale auch live im TV

Am Samstag, den 6. September, werden ab 10 Uhr sämtliche Gruppenspiele im Livestream auf SPORT1.de und auf dem YouTube-Kanal von SPORT1 zu sehen sein.

Am Sonntag, den 7. September, gibt es ein Halbfinale, die Spiele um den fünften sowie um den dritten Platz und das Finale ab 13.45 Uhr im Livestream auf SPORT1.de und auf dem YouTube-Kanal von SPORT1 zu sehen. Das Endspiel wird zusätzlich im Free-TV gezeigt. Zudem gibt es im SPORT1 Doppelpass Schalten zum Porsche Fußball Cup.

Im Vorjahr hatte Barca dank eines 4:2-Sieges gegen Borussia Mönchengladbach erstmals den Porsche Fußball Cup gewonnen.

