Erling Haaland baut verblüffenden Tor-Rekord weiter aus

Mit nur 25 Jahren ist Erling Haaland schon Rekord-Torjäger seiner Heimat Norwegen - und er schraubt seine verblüffende Bestmarke weiter nach oben.
Haaland baut Tor-Rekord weiter aus
Erling Haaland trifft im norwegischen Nationaldress weiter wie am Fließband. Seine beeindruckende Trefferbilanz verbessert sich weiter.
In einem Freundschaftsspiel gegen Finnland in Oslo am frühen Donnerstagabend schoss der Superstar von Manchester City den Siegtreffer zum 1:0. Der verwandelte Foulelfmeter bedeutete das 43. Tor für den früheren BVB-Angreifer im norwegischen Dress - im erst 44. Länderspiel.
Norwegen trifft am Dienstag in der WM-Qualifikation auf Moldawien - gut möglich, dass der Rekordwert dann noch weiter anwächst.