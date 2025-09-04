Erling Haaland baut verblüffenden Tor-Rekord weiter aus

SPORT1 04.09.2025 • 21:09 Uhr Erling Haaland trifft im norwegischen Nationaldress weiter wie am Fließband. Seine beeindruckende Trefferbilanz verbessert sich weiter.

Mit nur 25 Jahren ist Erling Haaland schon Rekord-Torjäger seiner Heimat Norwegen - und er schraubt seine verblüffende Bestmarke weiter nach oben.

In einem Freundschaftsspiel gegen Finnland in Oslo am frühen Donnerstagabend schoss der Superstar von Manchester City den Siegtreffer zum 1:0. Der verwandelte Foulelfmeter bedeutete das 43. Tor für den früheren BVB-Angreifer im norwegischen Dress - im erst 44. Länderspiel.