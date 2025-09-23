Erneute Pleite für FC Bayern II

SPORT1 23.09.2025 • 21:13 Uhr Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat in der Regionalliga eine weitere Niederlage kassiert. Nur eines der vergangenen fünf Spiele konnte das Team von Trainer Holger Seitz gewinnen.

Die Ergebniskrise der zweiten Mannschaft des FC Bayern geht weiter. Am Dienstagabend verlor die Mannschaft von Trainer Holger Seitz in der Regionalliga knapp mit 0:1 (0:0) bei der DJK Vilzing.

Andreas Jünger schoss in der 75. Minute den entscheidenden Treffer für die Hausherren. Die Münchner hingegen mussten die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Nach einem Traumstart in die Saison mit drei Siegen blieb der FCB nun sogar zum vierten Mal in den vergangenen fünf Partien sieglos.

Seitz beklagt viele Ausfälle

Eines der Probleme: Zurzeit muss Seitz auf viele Akteure verzichten. In Vilzing fielen beispielsweise Steve Breitkreuz, Javier Fernández, Younes Aitamer, Roko Mijatovic, Louis Richter und Tim Binder aus.