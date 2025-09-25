Erster Sieg: Aston Villa schlägt Freiburg-Gegner Bologna

Newsticker
Villa schlägt Freiburg-Gegner

Aston Villa hat nach dem verpatzten Saisonstart in England zumindest in der Europa League überzeugt. Trainer Thorsten Fink gelingt mit KRC Genk derweil ein Sieg bei den Glasgow Rangers.
Aston Villa hat nach dem verpatzten Saisonstart in England zumindest in der Europa League überzeugt. Trainer Thorsten Fink gelingt mit KRC Genk derweil ein Sieg bei den Glasgow Rangers.

Aston Villa hat nach dem verpatzten Saisonstart in England zumindest in der Europa League überzeugt. Die Elf von Teammanager Unai Emery, der den Wettbewerb mit dem FC Sevilla und Villarreal bereits dreimal gewann, bezwang den FC Bologna zum Auftakt 1:0 (1:0). Die Italiener sind am Donnerstag nächster Gegner des SC Freiburg.

John McGinn (13.) traf für Villa, das in der Premier League nach fünf Spieltagen noch immer ohne Sieg ist und zudem erst ein Tor erzielt hat. Ollie Watkins scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter an Bolognas Torhüter Lukasz Skorupski (68.).

Fink gewinnt zum Auftakt

Die Go Ahead Eagles aus Deventer, am 27. Oktober Gastgeber des VfB Stuttgart, verpassten derweil auch im siebten Anlauf den ersten Sieg der Klubgeschichte im Europacup. Der niederländische Pokalsieger unterlag dem rumänischen Meister FCSB Bukarest 0:1 (0:1). Deventer hat erstmals die Liga- oder Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs erreicht, zuvor hatte es in der Qualifikation nie zu einem Sieg gereicht.

Trainer Thorsten Fink gelang mit KRC Genk aus Belgien ein 1:0 (0:0) bei den Glasgow Rangers. Österreichs Vizemeister RB Salzburg verlor mit Coach Thomas Letsch und ohne den Ex-Bayern Frans Krätzig in der Startelf gegen den FC Porto durch ein Tor in der Nachspielzeit 0:1 (0:0). Erster Tabellenführer der Ligaphase ist Panathinaikos Athen nach einem 4:1 bei den Young Boys Bern.

