Trauer um Nico Niedziella! Der frühere Zweitliga-Profi von Fortuna Köln ist im Alter von 55 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
Ex-Zweitliga-Profi tödlich verunglückt
„Mit großer Bestürzung haben wir vom plötzlichen Tod unseres geschätzten Kollegen Nico Niedziella erfahren, der bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kam“, bestätigte sein langjähriger Arbeitgeber, die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH, in einem Facebook-Eintrag das Ableben des gebürtigen Wolmirstedters.
„Über mehr als 20 Jahre war er ein wertvoller Teil unseres Unternehmens und eng mit dem Sport, aber auch zahlreichen Kulturevents in unseren Arenen verbunden“, fügte das Unternehmen hinzu. „Sein unerwarteter Verlust erfüllt uns mit großer Trauer.“
Nico Niedziella bei Verkehrsunfall verstorben
Der frühere Abwehrspieler startete seine Karriere noch zu DDR-Zeiten beim 1. FC Magdeburg und lief u. a. auch für BSG Chemie Leipzig auf. Nach der Wiedervereinigung zog es Niedziella im Sommer 1991 zum TSV Havelse in die Oberliga Nord.
Seine erfolgreichste Zeit verbrachte der einstige DDR-Junioren-Nationalspieler bei Fortuna Köln, wo er ab 1993 für sechs Jahre aktiv war und kurzzeitig auch von Köln-Legende Toni Schumacher trainiert wurde. Im Anschluss ging es noch für eine Spielzeit zu Rot-Weiss Essen, ehe er 2000 seine Karriere verletzungsbedingt beenden musste. Insgesamt bestritt er 104 Spiele in der 2. Liga.