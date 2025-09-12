Ex-Zweitliga-Profi tödlich verunglückt

SPORT1 12.09.2025 • 13:07 Uhr Der ehemalige Zweitliga-Profi Nico Niedziella von Fortuna Köln wird bei einem Verkehrsunfall aus dem Leben gerissen.

Trauer um Nico Niedziella! Der frühere Zweitliga-Profi von Fortuna Köln ist im Alter von 55 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

„Mit großer Bestürzung haben wir vom plötzlichen Tod unseres geschätzten Kollegen Nico Niedziella erfahren, der bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kam“, bestätigte sein langjähriger Arbeitgeber, die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH, in einem Facebook-Eintrag das Ableben des gebürtigen Wolmirstedters.

„Über mehr als 20 Jahre war er ein wertvoller Teil unseres Unternehmens und eng mit dem Sport, aber auch zahlreichen Kulturevents in unseren Arenen verbunden“, fügte das Unternehmen hinzu. „Sein unerwarteter Verlust erfüllt uns mit großer Trauer.“

Nico Niedziella bei Verkehrsunfall verstorben

Der frühere Abwehrspieler startete seine Karriere noch zu DDR-Zeiten beim 1. FC Magdeburg und lief u. a. auch für BSG Chemie Leipzig auf. Nach der Wiedervereinigung zog es Niedziella im Sommer 1991 zum TSV Havelse in die Oberliga Nord.