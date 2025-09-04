Fans mit Kritik an Aussagen des Bundeskanzlers: "Fassungslos"

SID 04.09.2025 • 05:27 Uhr Friedrich Merz äußert sich zur Sicherheit in den deutschen Fußball-Stadien. Von Fanseite kommt eine deutliche Antwort.

Der Dachverband der Fanhilfen hat deutliche Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz wegen dessen Aussagen zur Sicherheit in den Fußball-Stadien geübt. „Die Äußerungen von Bundeskanzler Merz machen uns fassungslos und wütend“, sagte Linda Röttig als Vorstandsmitglied des Dachverbandes in einer Stellungnahme: „Er stellt ohne jegliche Sachkenntnis Fans pauschal ins Abseits und zeichnet ein Bild der Sicherheitslage beim Fußball, welches mit der Realität nicht übereinstimmt.“

Sie nehme die Aussagen des Bundeskanzlers als „populistische Parolen“ wahr und werde diese im Rahmen des am kommenden Wochenende stattfindenden jährlichen Treffens von Fanhilfen aus ganz Deutschland auch thematisieren. Merz hatte am Dienstagabend auf einer Veranstaltung der Deutschen Fußball Liga (DFL) über die Sicherheitslage in deutschen Stadien gesprochen und dabei eine negative Entwicklung von Seiten der Anhänger angeprangert.