Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
LEICHTATHLETIK-WM
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL-EM
TENNIS
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Fußball>

FC Bayern: Traumtor nach Ecke - aber U19-Talente unterliegen Chelsea

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Bayern startet mit Pleite gegen Chelsea

Die Talente des FC Bayern fangen sich zum Auftakt der Youth League eine Niederlage ein - obwohl ein vielversprechendes Juwel gleich zwei schöne Tore schießt.
Felipe Chávez trifft doppelt, verliert aber dennoch mit der Bayern-U19
Felipe Chávez trifft doppelt, verliert aber dennoch mit der Bayern-U19
© IMAGO/DeFodi Images
SPORT1
Die Talente des FC Bayern fangen sich zum Auftakt der Youth League eine Niederlage ein - obwohl ein vielversprechendes Juwel gleich zwei schöne Tore schießt.

Die U19 des FC Bayern hat zum Auftakt der Youth League eine Niederlage gegen den FC Chelsea kassiert. Die Talente des deutschen Rekordmeisters unterlagen den Blues am heimischen Campus mit 2:3.

{ "placeholderType": "MREC" }

Felipe Chávez hatte die Münchner mit einem Doppelpack in der ersten Hälfte zu einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung geschossen. Für Chelsea trafen Genesis Antwi, Shumaira Mheuka und Harrison Murray-Campbell.

Chávez mit Bayern-Doppelpack

Der 18-jährige Chávez, der von den Bayern auch für die Champions League nominiert wurde, traf in der 19. und 26. Minute jeweils sehenswert. Den ersten Treffer markierte er mit einem direkt verwandelten Eckball. Die Kugel senkte sich dabei ins kurze Eck.

Vor seinem zweiten Treffer ließ der im deutschen Aichach geborene Peruaner zwei Gegenspieler stehen und jagte die Kugel mit einem trockenen Schuss von der Strafraumkante ins Netz.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Doppelpack sollte aber nicht reichen, die Bayern stehen zum Start ohne Punkte da. Wie bei den Profis in der Königsklasse auch beginnt die Youth League mit einer Ligaphase, an der 36 Mannschaften teilnehmen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite