FC Bayern: Traumtor nach Ecke - aber U19-Talente unterliegen Chelsea

SPORT1 17.09.2025 • 18:27 Uhr Die Talente des FC Bayern fangen sich zum Auftakt der Youth League eine Niederlage ein - obwohl ein vielversprechendes Juwel gleich zwei schöne Tore schießt.

Die U19 des FC Bayern hat zum Auftakt der Youth League eine Niederlage gegen den FC Chelsea kassiert. Die Talente des deutschen Rekordmeisters unterlagen den Blues am heimischen Campus mit 2:3.

Felipe Chávez hatte die Münchner mit einem Doppelpack in der ersten Hälfte zu einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung geschossen. Für Chelsea trafen Genesis Antwi, Shumaira Mheuka und Harrison Murray-Campbell.

Chávez mit Bayern-Doppelpack

Der 18-jährige Chávez, der von den Bayern auch für die Champions League nominiert wurde, traf in der 19. und 26. Minute jeweils sehenswert. Den ersten Treffer markierte er mit einem direkt verwandelten Eckball. Die Kugel senkte sich dabei ins kurze Eck.

Vor seinem zweiten Treffer ließ der im deutschen Aichach geborene Peruaner zwei Gegenspieler stehen und jagte die Kugel mit einem trockenen Schuss von der Strafraumkante ins Netz.

