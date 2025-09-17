FC Bayern: Traumtor nach Ecke - aber U19-Talente unterliegen Chelsea

Die U19 des FC Bayern hat zum Auftakt der Youth League eine Niederlage gegen den FC Chelsea kassiert. Die Talente des deutschen Rekordmeisters unterlagen den Blues am heimischen Campus mit 2:3.
Bayern startet mit Pleite gegen Chelsea
Felipe Chávez hatte die Münchner mit einem Doppelpack in der ersten Hälfte zu einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung geschossen. Für Chelsea trafen Genesis Antwi, Shumaira Mheuka und Harrison Murray-Campbell.
Chávez mit Bayern-Doppelpack
Der 18-jährige Chávez, der von den Bayern auch für die Champions League nominiert wurde, traf in der 19. und 26. Minute jeweils sehenswert. Den ersten Treffer markierte er mit einem direkt verwandelten Eckball. Die Kugel senkte sich dabei ins kurze Eck.
Vor seinem zweiten Treffer ließ der im deutschen Aichach geborene Peruaner zwei Gegenspieler stehen und jagte die Kugel mit einem trockenen Schuss von der Strafraumkante ins Netz.
Der Doppelpack sollte aber nicht reichen, die Bayern stehen zum Start ohne Punkte da. Wie bei den Profis in der Königsklasse auch beginnt die Youth League mit einer Ligaphase, an der 36 Mannschaften teilnehmen.