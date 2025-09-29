Felix Kroos reagiert auf Effenberg-Ansage aus dem Dopa

Felix Kroos bleibt nach Stefan Effenbergs Forderung aus dem SPORT1-Doppelpass, seine Wettschulden von 1.000 Euro einzulösen, gelassen.
Kroos reagiert auf Effenberg-Ansage
„Stefan Effenberg und vor allem der Doppelpass muss sich gar keine Sorgen machen. Ich stehe zu meinem Wort“, erklärte der 34-Jährige bei der Bild.
Er wolle seine Wettschulden einlösen, sobald er das nächste Mal im Doppelpass zu Gast sei. „Das wird bald passieren. Also: locker bleiben“, konterte Kroos.
Effenberg telefoniert Kroos monatelang hinterher
Zuvor hatte Effenberg den Ex-Profi im Doppelpass öffentlich dazu aufgefordert, seine Wettschulden einzulösen: „Ich bitte dich, auf diesem Weg deine Spielschulden von 1.000 Euro einzuzahlen, die du gegen mich verloren hast.“
Effenberg habe ihm „14,15 Monate“ hinterhertelefoniert, ohne dass sich Kroos gemeldet habe. Ausgangslage war eine EM-Wette zwischen den beiden, die Kroos verloren hatte.
Einen besseren Draht hat Kroos offenbar zu Moderator Florian König: „Ich habe persönlich mit ihm gesprochen. Alles gut“, erklärte dieser.
Beide seien demnach im Austausch und warten darauf, einen passenden Termin zu finden.