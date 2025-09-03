Figo, Kaká & Co.: Legenden-Duell LIVE auf SPORT1 im TV!

SPORT1 03.09.2025 • 14:03 Uhr Luís Figo wurde 2001 zum Weltfußballer gekürt. Nun gibt er sich für den guten Zweck LIVE auf SPORT1 die Ehre.

Einige der größten Legenden des Fußballs zeigen, was sie noch immer draufhaben - und SPORT1 ist LIVE mit dabei! Am 15. September zeigt SPORT1 um 20.55 Uhr das erste Legends Charity Game mit Stars wie Luís Figo, Kaká, Alessandro del Piero, Roberto Carlos, Michael Owen oder Ricardo Quaresma.

Dabei wird das Spiel nicht nur LIVE im Free-TV übertragen, sondern auch im Livestream der SPORT1-App und auf Youtube.

Das Duell zwischen einer portugiesischen und einer internationalen Legenden-Auswahl steigt im Estádio José Alvalade, dem Heimspielort von Sporting Lissabon, und hat zum Ziel, insgesamt eine Million Euro für den guten Zweck einzuspielen.

Legende Figo voller Vorfreude

Die Vorfreude bei Portugal-Kapitän Luís Figo ist bereits groß: „Es ist immer eine Freude, in mein Land zurückzukehren und Fußball zu spielen! Ich hoffe, dass ich in meiner Heimatstadt Lissabon ein volles Stadion für dieses großartige Legendenspiel sehen werde und wir Spenden für wichtige Wohltätigkeitszwecke einspielen können.“

Auch der ehemalige englische Nationalspieler Michael Owen, der unter anderem für den FC Liverpool und Real Madrid spielte, zeigt sich begeistert: „Für England zu spielen war immer der Höhepunkt meiner Karriere, und ich freue mich riesig, dies nun erneut als Teil des World Legends-Teams in Lissabon tun zu dürfen. Das Legends Charity Game ist ein perfektes Beispiel dafür, wie der Fußball Nationen für etwas zusammenbringen kann, das größer ist als der Sport selbst.“

Die voraussichtlichen Kader der Legenden-Teams im Überblick:

Team Portugal: Ricardo Quaresma, Nani, Eliseu, Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Pepe, Fábio Coentrao, Maniche, Pauleta, Vítor Baía, José Bosingwa, Deco, Beto, Jorge Andrade, Dani, Tiago Mendes, Simao, Hélder Postiga, Nuno Gomes, Costinha.