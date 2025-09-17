Finaleinzug perfekt! Thomas Müller winkt deutscher Rekord

SPORT1 17.09.2025 • 11:14 Uhr Mit dem FC Bayern sammelte Thomas Müller unzählige Trophäen, nun könnte der erste Titel in Kanada folgen.

So dürfte sich Thomas Müller seinen Einstand in Kanada vorgestellt haben. Mit dem FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft holte der 36-Jährige insgesamt 34 Trophäen, mit den Vancouver Whitecaps könnte nun ebenfalls der erste Titel gelingen.

Durch ein 4:0 im Rückspiel gegen Forge FC (Hinspiel 2:2) haben die Whitecaps das Finale der kanadischen Meisterschaft erreicht. Müller wurde dabei geschont. Sollten die Whitecaps das Endspiel ebenfalls gewinnen, wäre Müller mit 35 Titeln alleiniger deutscher Rekordhalter. Derzeit liegt die Bayern-Ikone mit 34 Titeln gleichauf mit Toni Kroos.

Die kanadische Meisterschaft wird parallel zur MLS ausgetragen, an der die Whitecaps als eines von drei kanadischen Teams ebenfalls teilnehmen.

Stadtderby im Finale der kanadischen Liga?

Gegen wen die Whitecaps im Finale spielen, ist aktuell noch unklar. Im zweiten Halbfinale treffen der Vancouver FC und Atletico Ottawa aufeinander. Es könnte also zu einem Vancouver-Stadtderby kommen.

Das Finale der kanadischen Liga steigt am 1. Oktober im BC Place, dem Heimstadion von Müllers Whitecaps.

Übrigens: Auch in der MLS läuft es für das Team um Müller gut. Der Deutsche erzielte in seinen ersten drei Spielen vier Tore, zuletzt schnürte er einen Dreierpack. Die Mannschaft liegt derweil voll auf Playoff-Kurs. So rangieren die Whitecaps vier Spieltage vor dem Ende der Regular Season auf Rang drei im Westen.