Frauenfußball: Die Zuschauerrekorde im Überblick

Der FC Bayern hat für das offizielle Eröffnungsspiel der Frauen-Bundesliga am Samstag (17.45 Uhr/ARD, DAZN und MagentaSport) in der Allianz Arena gegen Bayer Leverkusen bereits über 50.000 Tickets verkauft. Damit haben die Münchner die bisherige Liga-Bestmarke von 38.365 Zuschauern beim Duell zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt im April 2023 längst überholt. Der SID bietet einen kurzen Überblick über bisherige Zuschauer-Rekorde im Frauenfußball: