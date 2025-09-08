Gräfe-Prozess gegen DFB geht erst am 4. Dezember weiter

SID 08.09.2025 • 14:20 Uhr Der Ex-Referee hatte wegen Altersdiskriminierung geklagt. Sowohl er selbst als auch der DFB waren nach dem ersten Urteil in Berufung gegangen.

Das Berufungsverfahren zwischen dem früheren Top-Schiedsrichter Manuel Gräfe und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) geht erst im Dezember weiter. Wie das Oberlandesgericht Frankfurt/Main auf seiner Homepage mitteilte, wurde die für kommende Woche angesetzte mündliche Verhandlung um knapp drei Monate auf den 4. Dezember nach hinten verschoben. Das Berufungsverfahren läuft bereits seit März, zur anvisierten außergerichtlichen Einigung war es nicht gekommen.

Gräfe hatte den DFB nach unfreiwilliger Beendigung seiner Schiedsrichterlaufbahn am Ende der Saison 2020/2021 nach 289 Einsätzen in der Bundesliga wegen Altersdiskriminierung verklagt. Er hatte mit 47 Jahren aufhören müssen und forderte 830.000 Euro, basierend auf der Annahme, Gräfe hätte noch drei weitere Jahre Bundesliga-Spiele leiten können.