Icon League: Torwart-Knaller schockt Ex-Nationalspieler

Moritz Thienen 28.09.2025 • 22:12 Uhr Am ersten Spieltag der Icon League laufen zahlreiche ehemalige Bundesliga-Stars auf. Erfolgreich sind sie nicht. Ein Torhüter wird zum Helden.

Was für ein Knaller zum Start der Icon League! Beim Hallenspektakel in der Liga von Toni Kroos und Influencer Elias Nerlich wurde Torhüter Tugay Akbakla zum Helden.

Am ersten Spieltag (alle Spieltage der Icon League LIVE im TV auf SPORT1 & im Livestream) schlug DNA Athletics - von Influencer Niklas Wilson-Sommer und David Alaba - B2B United von Nationalspieler Benjamin Henrichs mit 3:2.

Den entscheidenden Treffer erzielte dabei in der 17. Minute DNA-Torhüter Akbakla, der sich knapp hinter der Mittellinie ein Herz fasste, den Ball in den Winkel zum Sieg einschweißte und gleichzeitig einen ehemaligen deutschen Nationalspieler schockte.

Denn für B2B United lief der ehemalige Bundesliga-Star Marcel Halstenberg auf und präsentierte sich sehr auffällig. Das 2:2 bereitete er vor, zudem scheiterte er mehrfach am Aluminium.

Icon League: Halstenberg sorgt für kuriosen Moment

Und auch abseits des Feldes sorgte Halstenberg für einen speziellen Moment, als er SPORT1-Moderator Jochen Stutzky noch während des Spiels für ein Interview zur Verfügung stand.

„Es ist extrem anstrengend und ich habe Frust. Deshalb muss ich jetzt noch Gas geben“, sagte Halstenberg knapp und brach das Interview gleich wieder ab, um zurück aufs Spielfeld zu gehen.

Für den Ausgleich reichte es anschließend nicht mehr, trotzdem kehrte Halstenberg nach dem Spiel gut gelaunt zurück ans SPORT1-Mikro und erklärte die Unterschiede zwischen Bundesliga und Icon League.

„Der Ball ist immer im Spiel und du hast keine Ruhephasen. Du kannst nicht mal mit Auge etwas Zeit von der Uhr nehmen, es ist also wirklich richtig anstrengend. Es geht immer hin und her. In bestimmten Bereichen ist es schon deutlich anstrengender“, sagte Halstenberg, der sich trotz der Niederlage versöhnlich zeigte: „Es hat echt Spaß gemacht.“

Terodde-Team verliert trotz zahlreicher ehemaliger Bundesliga-Spielern

Dass reichlich Bundesliga-Erfahrung in der Icon League nicht immer Erfolge garantiert, musste am ersten Spieltag auch The Pack FC schmerzlich feststellen.

Das Team von Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde unterlag dem FC Onefootball mit 4:6, obwohl die Mannschaft gleich fünf Spieler mit Bundesliga-Erfahrung dabei hatte.

Neben Terodde liefen für The Pack auch Daniel Caligiuri, Bastian Oczipka, Christian Clemens und Michael Langer auf. Obwohl mit Stefan Winkel auch der letztjährige Torschützenkönig der Icon League im Team spielte (23 Tore), kam man zu Beginn gehörig unter die Räder.

Als das Team zwischenzeitlich mit 1:5 zurücklag, richtete Terodde sich mit deutlichen Worten an sein Team: „Es steht hier 1:5. Ich will hier nicht 8:1 oder 9:1 verlieren. Also geht nochmal drauf.“

Gesagt, getan: In den Schlussminuten verkürzte The Pack immerhin noch auf 4:6. „Wir sind nochmal gut zurückgekommen, aber Onefootball hat verdient gewonnen“, zeigte sich Terodde nach dem Spiel bei SPORT1 versöhnlich.

Titelverteidiger siegt bei Tor-Spektakel

Die übrigen Spiele lieferten Budenzauber vom Allerfeinsten. So gewann Titelverteidiger FC Berlin City von Rapper Luciano und Nationalspieler Antonio Rüdiger zum Auftakt mit 9:5 gegen Plyrs United.

Buzz Club siegte gegen das neue Team Find The Pro Icons deutlich mit 7:1. FC Bavarian Clique schlug Fokus Eagles mit 7:4.

Die Spiele des ersten Spieltags im Überblick:

Buzz Club - Find The Pro Icons 7:1

FC Berlin City - Plyrs United 9:5

B2B United - DNA Athletics 2:3

FC Onefootball - The Pack FC 6:4

FC Bavarian Clique - Fokus Eagles 7:4

Wontorriors FC - Two Stripes United 3:7