Illegale Preiserhöhungen? Sammelklage gegen DAZN

SPORT1 16.09.2025 • 12:50 Uhr Der Streamingdienst DAZN hat aufgrund mehrerer Preiserhöhungen den Zorn vieler Fußballfans auf sich gezogen. Nun wehren sich die Verbraucherschützer.

Verbraucherschützer haben eine Sammelklage gegen den Streamingdienst DAZN gestartet. Anlass ist der Ärger vieler Kundinnen und Kunden über verschiedene Preiserhöhungen. Wie der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) mitteilte, schlossen sich bereits rund 4.500 Personen der Klage an.

Die Sammelklage richtet sich gegen mutmaßlich unzulässige Preiserhöhungen, die DAZN in den Jahren 2021 und 2022 während laufender Verträge vorgenommen hat. Laut der Verbraucherzentrale hat der Streamingdienstleister die Preise Mitte 2022 ohne Zustimmung angehoben. So kostete das Monatsabo dann 29,99 Euro statt 14,99 Euro.

Das Vorgehen gilt als intransparent und könnte somit unwirksam werden. Nun landet der Fall vor Gericht. Bis zum 25. September 2026 haben Verbraucherinnen und Verbraucher sowie kleine Unternehmen noch die Möglichkeit, sich der Sammelklage anzuschließen. Die erste mündliche Verhandlung ist für den 4. September beim Oberlandesgericht Hamm angesetzt.

„Die Preiserhöhungen waren keine Willkür“

Alice Mascia, DAZN-Deutschlandchefin, hat den Vorwurf der Willkür inzwischen zurückgewiesen. „Die Preiserhöhungen waren keine Willkür“, sagte sie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Wir hatten damals innerhalb sehr kurzer Zeit unser Angebot immens verbessert, indem wir ein Drittel der Bundesliga-Rechte und das Gros der Champions-League-Spiele gekauft haben.“

