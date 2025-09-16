Magenta überträgt Topspiele der U20-WM aus Chile

Die deutschen Fans können die anstehende Fußball-WM der U20-Junioren in Chile (27. September bis 19. Oktober) auf ihren Bildschirmen verfolgen. Die Endrunde wird von MagentaTV und MagentaSport übertragen. Insgesamt 18 Partien sind live zu sehen - kostenlos und ohne Login.
Magenta zeigt Topspiele der U20-WM
24 Mannschaften treten in Chile an, Deutschland ist nicht qualifiziert. Gespielt wird in Santiago, Valparaíso, Rancagua und Talca. Titelverteidiger ist Uruguay. Die Übertragungen werden von einem Kommentatoren-Team um Christian Straßburger, Alexander Klich und Oliver Forster begleitet.