Magull mit Podcast zum Frauenfußball

Die frühere Nationalspielerin Lina Magull wird künftig in einem Podcast über die wichtigsten Geschehnisse im Frauenfußball sprechen. Die erste Folge von "ELFS: Eine Lina für sich" erscheint am heutigen Freitag pünktlich vor dem Start der Bundesliga, anschließend geht die 31-Jährige jeden ersten Freitag im Monat gemeinsam mit 11FREUNDE-Host Louis Richter auf Sendung. In den acht Folgen sollen auch weitere Branchen-Experten und -Expertinnen zu Gast sein.